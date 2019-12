Un uomo è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca perché in casa aveva 339 fuochi pirotecnici, molti dei quali senza etichetta. Il materiale veniva venduto direttamente dalla sua abitazione: il 30enne, infatti, si trovava agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, e riceveva i clienti direttamente in casa. Se questo da un lato non lo esponeva al rischio di essere fermato dalla polizia in strada, dall'altro ha chiaramente attirato i sospetti dei carabinieri che andavano a controllare che non evadesse dai domiciliari. E il traffico di persone che entrava e usciva dalla sua abitazione, non è passato inosservato. Così, con il pretesto di una normale verifica per verificare che fosse in casa, hanno deciso di perquisire l'appartamento. E qui hanno trovato centinaia di fuochi d'artificio, la maggior parte dei quali illegali.

Tor Bella Monaca, ai domiciliari vende fuochi d'artificio illegali: denunciato

Decine di scatole confezionate, ma la maggior parte senza nessuna etichetta. Questo vuol dire che, senza garanzia, il rischio che i ‘botti' siano difettosi è molto alto. In questi casi è molto facile che possano avere dei malfunzionamenti pericolosi per l'incolumità di chi li usa. Proprio per questo motivo, soprattutto nei giorni prima di Natale le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale esplodente. A casa del 30enne a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale: c'erano 66 batterie di fuochi d'artificio, 6 confezioni di razzi pirotecnici e 53 confezioni di botti artigianali privi di etichetta. Quest'ultimi sono stati immediatamente distrutti, gli altri sono stati sequestrati. Il 30enne, già ai domiciliari, è stato denunciato per fabbricazione, detenzione e vendita di materiale esplodente.