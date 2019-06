Una serata piena di paura quella vissuta ieri in un minimarket alla periferia di Roma, in zona Tor Bella Monaca, dove un uomo di 46 anni ha aperto il fuoco per una motivazione fuori dalle righe. Il 46enne di origini romene era entrato nell'esercizio commerciale nel tardo pomeriggio e si era recato dal titolare nel negozio, lamentandosi con questo davanti ad alcuni clienti del fatto che i prezzi della merce esposta fossero troppo alti e fuori dalla portata dell'acquirente. Il diverbio tra l'uomo e il titolare dell'esercizio commerciale in via Acquaroni, 34enne originario del Bangladesh, è proseguito per qualche minuto, per poi concludersi con un apparente nulla di fatto, se non fosse che qualche ora dopo è accaduto ciò che non ci si sarebbe mai aspettato. Il cliente è rientrato nel negozio con un fucile ad aria compressa, facendo irruzione nel locale. L'uomo ha sparato per due volte contro gli scaffali e verso il proprietario del locale, che è stato ferito a una gamba a seguito di una colluttazione. Il titolare è stato poi medicato dal personale sanitario.

L'uomo che ha sparato al titolare del minimarket è stato arrestato

A seguito degli spari si sono seguiti attimi di paura tra i clienti, con alcuni di loro che hanno allertato le forze dell'ordine. Gli agenti sono giunti sul posto in pochi secondi e hanno arrestato il 46enne, accusandolo di tentato omicidio e di lesioni personali. In base alle prime indiscrezioni sembrerebbe che il cliente avrebbe sparato due colpi nel tentativo di colpire il titolare del minimarket: il primo sarebbe andato a vuoto, mentre il secondo avrebbe colpito una bilancina, scheggiandola. A seguito di una colluttazione tra il proprietario e l'aggressore quest'ultimo è riuscito a fuggire, ma è stato rintracciato dai carabinieri nella sua casa, vicina al minimarket. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto anche il fucile ad aria compressa e i piombini utilizzati per ricaricarlo.