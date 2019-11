Una maxi operazione antidroga è stata condotta questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno eseguito 20 mandati di arresto nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di far parte di un'organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di cocaina. L'inchiesta, denominata Archeo2017, è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia e coordinata dal procuratore Michele Prestipino. L'operazione ha portato 15 persone in carcere e 5 ai domiciliari, coinvolte anche tre donne.

Lo spaccio di cocaina al ferro di cavallo di via dell'Archeologia

L'organizzazione criminale agiva tra le palazzine popolari del così detto ‘ferro di cavallo' di via dell'Archeologia, nel popolare quartiere alla periferia Sud-Est della capitale che è oggi una delle più grandi piazze di spaccio di Europa. Il gruppo, secondo quanto ricostruito, era organizzato in modo piramidale con pusher nascosti nei caseggiati e vedette in strada, pronte a indirizzare i clienti e a dare l'allarme in caso di arrivo della polizia. Gli spacciatori lungo il "turno di lavoro" erano riforniti di nuove dosi e il denaro incassato veniva riposto al sicuro. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini il giro di affari del gruppo criminale si aggirava attorno ai 200.000 euro al mese. Un organigramma che portava fino al vertice dove si trovava il capo indiscusso, che si faceva chiamare "il Principe di Tor Bella Monaca".

Nicola Morra: "Questa è la vera emergenza del nostro paese"

L'operazione è stata commentata da Nicola Morra, parlamentare del Movimento 5 stelle e capo della commissione antimafia:"I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sotto le direttive della Dda, hanno operato a Tor Bella Monaca 20 arresti, 15 in carcere e 5 ai domiciliari. Spacciavano cocaina. Questa è la vera emergenza che sta colpendo il nostro paese".