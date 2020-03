in foto: Operazione dei carabinieri a Tor Bella Monaca

Un inseguimento da film nella serata di ieri – martedì 10 marzo – a Tor Bella Monaca. Erano circa le 21.45 quando, in via dell'Archeologia nel cuore del quartiere popolare alla periferia Est della capitale, un'automobile non si è fermata all'alt intimato dalla polizia. Immediatamente gli agenti si sono messi all'inseguimento, i malviventi per seminare gli agenti hanno esploso diversi colpi di pistola dall'auto in corsa per guadagnarsi la fuga. I proiettili hanno danneggiato la volante ma fortunatamente i poliziotti ne sono usciti illesi. I fuggitivi sono riusciti a scappare: l'auto è stata abbandonata in via del Torraccio e lì rintracciata, ma di chi si trovava a bordo (da quanto si apprende due uomini) non c'è invece nessuna traccia.

Operazione contro organizzazione di spacciatori: 14 arresti

Ieri i carabinieri hanno sgominato un'organizzazione criminale con base a Ponte di Nona, che gestiva un florido giro di spaccio di stupefacenti: hashish, crack, cocaina, eroina. I pusher del gruppo erano oggetto di violente aggressioni ordinate e portate a termine con la partecipazione anche di figure apicali del gruppo criminali. Pestaggi così violenti che hanno portato in un caso alla morte di uno degli spacciatori finiti nel mirino: Luigi Moriconi, classe 1968, si era appropriato, senza autorizzazione, di alcune dosi di droga e aveva abbandonato il suo turno di vedetta. Massacrato di botte, l'uomo moriva dopo mesi alcune settimane di agonia lo scorso 2 marzo 2020 presso il Policlinino di Tor Vergata.