in foto: Immagine di repertorio

Duro colpo a una banda di Villaggio Falcone a Ponte di Nona, quattordici gli arresti per spaccio e per pestaggi di pusher che non rispettavano gli ordini. Episodi così violenti da provocare la morte di uno spacciatore. A finire in manette i componenti di un gruppo criminale, che gestiva un giro di droga nella Capitale da 300mila euro al mese, tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Il blitz dei carabinieri nella periferia a Est di Roma coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero dell’Arma, è scattatato nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo. I militari hanno reso esecutiva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma come richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli arrestati sono finiti in carcere e dovranno rispondere davanti al giudice dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, lesioni personali gravi e maltrattamenti. I carabinieri hanno perquisito la loro abitazione e quella di altri sedici indagati. I componenti della banda avevano un ruolo ben stabilito. L'operazione ha permesso di risalire ai responsabili dei pestaggi consumati nei confronti di responsabili di pestaggi e sequestri di pusher e vedette, botte per gli ordini infranti o per obbligarli a pagare debiti di droga che hanno portato anche a un decesso. Pestata selvaggiamente e ridotta in fin di vita, la vittima è morta dopo un ricovero in ospedale.