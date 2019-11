Ha chiuso la ragazza in macchina, le ha sequestrato le chiavi e ha tolto l'antifurto. E poi ha iniziato a minacciarla, danneggiandole allo stesso tempo l'auto con una sigaretta: "Non esci da qui fino a che non mi dai i soldi per la cocaina". Ma l'avventura in via dell'Archeologia non è finita bene per un 34enne di Termoli, che invece di acquistare la droga è finito in commissariato ed è stato denunciato per estorsione. I due erano venuti a Roma perché la ragazza aveva deciso di frequentare un corso di microblading in un centro estetico a Roma e ampliare così le sue conoscenze professionali per meglio riuscire sul lavoro. Nel breve soggiorno era stata accompagnata dal fidanzato, che era andato a riprenderla all'Eur con la macchina di lei. Ma invece di tornare in albergo, si è diretto verso via dell'Archeologia per comprare della cocaina.

Minaccia la ragazza per farsi dare i soldi per la cocaina, arrestato 34enne

Quando la ragazza ha visto che non stavano tornando in albergo ma si erano fermati a Tor Bella Monaca, si è rifiutata di dare al fidanzato i soldi per acquistare la droga. Non solo il 34enne ha preteso che fosse lei a pagare la sua cocaina, ma ha iniziato anche a minacciarla. Prima le ha sequestrato le chiavi della macchina, poi ha tolto l'antifurto e l'ha chiusa dentro. Dopodiché le ha iniziato a rovinare la carrozzeria bruciandola con la sigaretta che si era acceso, dicendole che non si sarebbero mossi fino a che lei non gli avesse comprato la cocaina. Una situazione folle, alla quale hanno messo fine gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, giunti sul posto perché allertati da una chiamata al 112. E così il 34enne, invece di fare acquisti in via dell'Archeologia, è stato portato in commissariato, dove è stato denunciato e arrestato per estorsione.