in foto: Immagine di repertorio

Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri – martedì 7 luglio – nei locali cantine di una palazzina popolare in viale Santa Rita da Cascia in zona Tor Bella Monaca alla periferia Est di Roma. L'allarme è scattato attorno poco prima delle 20.30. Sul posto sono giunti in gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale con diversi equipaggi, che hanno evacuato l'edificio al civico 30, per consentire alle tre squadre di vigili del fuoco accorse sul posto di spegnere il rogo.

Un uomo è rimasto gravemente ustionato nell'incendio. Soccorso da un'ambulanza del 118 giunta sul posto, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Da quanto si apprende al momento del ricovero aveva ustioni su quasi tutto il corpo. Nell'incendio è morto un cane. Ancora da tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l'origine delle fiamme. Lo scorso 20 aprile un altro incendio era avvenuto sempre viale Santa Rita da Cascia, con l'evacuazione di 70 famiglie da una delle torri di edilizia popolare: in questo caso a essere interessato dalle fiamme era stato il vano ascensore.

Ostia: in fiamme una baracca, un ferito grave

Sempre questa notte un altro incendio, questa volta a Ostia. In via Angelo Vinco è andata a fuoco una baracca dove trovava riparo un senza tetto, rimasto ustionato in maniera grave nel rogo della sua abitazione di fortuna. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in salvo l'uomo, che ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche.