in foto: Foto realizzate da uno studente del liceo Machiavelli

Gli studenti hanno occupato questa mattina il liceo Machiavelli di Roma, che si trova in piazza Indipendenza a pochi passi dalla stazione Termini. "Si, abbiamo occupato per mancanza d'assistenza rispetto alle problematiche di emergenza strutturale della scuola. Pochi mesi fa abbiamo avuto un allarme igiene per presenza di ratti nell'atrio e ancora oggi abbiamo problemi con le tubature dell'acqua. A essere onesti siamo una delle scuole con più incentivi economici e ci rendiamo conto che il problema della mancanza di fondi è dettato da altre dinamiche ministeriali, che non riguarda solo noi ma che sta danneggiando in maniera definitiva la qualità del piano formativo. Abbiamo quindi deciso di uscire dall'indecisione democratica che da sempre impoverisce le nostre scuole per riuscire a comunicare un disagio sociale che nella scuola italiana è sempre stato da tornaconto", ha raccontato uno studente.

Questa mattina i ragazzi si sono riuniti in assemblea e poi hanno occupato prima la palestra dell'istituto e poi i corridoi e le aule. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma al momento l'occupazione continua.