in foto: Il murales di Maupal a Borgo Pio, Roma

Mauro Pallotta, in arte Maupal, ha realizzato un nuovo murales a Borgo Pio, a pochi metri dal Vaticano e da piazza San Pietro. L'opera raffigura i personaggi del cartone animato Tom & Gerry. Sia Tom, il gatto, che Gerry, il topolino, indossano una mascherina. Gerry, che di solito viene inseguito da Tom, rimprovera l'altro e gli dice di rispettare la distanza di sicurezza: "Un metro". Per il momento il murales non è stato rimosso.

"Sarà più complicato per il più forte, sormontare il più debole"

"Con un omaggio all'appena scomparso regista Gene Deitch, ho voluto sottolineare una nostra futura abitudine.

L'abitudine che acquisiremo, sarà quella di mantenere le distanze e usare le mascherine, che all'apparenza potrà sembrare rivolta solo ed esclusivamente ad una precauzione di ordine sanitario, ma in realtà, questa distanza fisica, che diventerà sinonimo di rispetto verso se stessi e verso il prossimo, col passar del tempo includerà anche una nuova forma di rispetto a livello mentale e umano", ha scritto l'autore su Facebok. "Sarà più complicato per il più forte, sormontare il più debole, in ogni senso ed in ogni circostanza. Questo credo, questo spero", il pensiero di Maupal.

L'illustratore e disegnatore Gene Deitch, scomparso il 16 aprile all'età di 95 anni, vinse l'Oscar per il cortometraggio animato Munro. Lavorò come regista di molti episodi di Braccio di Ferro e Tom & Gerry.

