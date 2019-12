Tiziana Ronzio sarà premiata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Quarantanove anni, romana, Tiziana è un'operatrice sanitaria e da due anni si dedica con passione alla riqualificazione della periferia, con un progetto che va dal giardinaggio al tè del giovedì, iniziative che rendono il quartiere in cui abita migliore. La donna vive proprio in una delle torri di quindici piani dell'Ater in viale santa Rita da Cascia, un edificio per anni utilizzato dagli spacciatori.

Associazione "Tor più Bella"

Quattro anni ha ha fondato l'associazione "Tor più Bella" attraverso la quale ha realizzato interventi di manutenzione e abbellimento del palazzo. Una donna intraprendente, che ha portato una ventata d'aria nuova nel quartiere, coinvolgendo i residenti. "Ci siamo riuniti nel nostro palazzo e siamo partiti da qui per per renderlo più vivibile" spiega Tiziana. Successivamente, grazie alla partecipazione dei cittadini che hanno unito la loro voglia di mettersi in gioco, sono partite attività per gli anziani e la bonifica di viale dell'Archeologia.

Tiziana Ronzio minacciata e aggredita

Esempio sono il tè del giovedì e il Festival della Musica, la prima organizzata in un locale all'interno della torre per incontrarsi e stare in compagnia, e il "Festival della Musica" in programma a giugno al Teatro di Tor Bella Monaca. Per questa sua attività culturale in particolare Tiziana è stata più volte minacciata e aggredita. L'associazione ha ricevuto il sostegno della politica e dei media, nel 2017 la visita della presidente della Camera Laura Boldrini, mentre il giornalista Salvo Sottile ha dedicato una puntata del programma di Rai Tre "Prima dell'alba" all'Associazione Tor Più Bella.