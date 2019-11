in foto: Immagine di repertorio

Paura per un'intera famiglia di Sant'Angelo Romano, nei pressi di Tivoli, che nella serata di ieri ha subito una rapina da parte di tre malviventi. Questi ultimi, intorno alle 21, sono entrati all'interno della villa incappucciati e armati di pistola. In quel momento i proprietari, un medico e un avvocato, erano in casa insieme al figlio. I rapinatori li hanno minacciati con l'arma e si sono fatti aprire la cassaforte, che conteneva orologi di lusso di marca Rolex, anelli e bracciali preziosi. Si sono fatti consegnare anche 100mila euro in contanti che i padroni di casa avevano nascosto in una stanza fuori dalla cassaforte. Poi i tre banditi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Fortunatamente nessuno dei tre inquilini è rimasto ferito e il proprietario della villa, un 62enne, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sulla rapina stanno indagando gli investigatori della polizia di Tivoli. Sul posto anche gli uomini della polizia scientifica.

I rapinatori entrati da una porta finestra

Secondo le prime ricostruzioni i tre malviventi sarebbero entrati in casa forzando una porta finestra della villa. Gli investigatori, per il momento, non sono ancora riusciti a rintracciare i responsabili del colpo. Verranno analizzate nelle prossime ore le riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza installate in zona per cercare di risalire al mezzo con cui i tre banditi sono fuggiti. Non è chiaro se in macchina ci fosse anche un altro complice pronto a partire non appena gli altri avessero portato a termine il colpo con successo.