È stato arrestato per uno dei reati più brutti che ci siano: quello di aver molestato sessualmente una bambina di nove anni, la figliastra della compagna. Se le accuse dovessero essere confermate, l'uomo – un 34enne di Tivoli – dovrà scontare numerosi anni di carcere. Senza contare i problemi di natura psicologica che la piccola si troverà ad affrontare a causa delle molestie subite. A denunciare l'uomo è stata proprio l'ex compagna, con la quale aveva interrotto la relazione qualche tempo prima. La donna aveva parlato con la bambina, che le aveva confessato che quando non c'era nessuno in casa il 34enne approfittava di lei. E così è andata in commissariato per sporgere denuncia contro l'ex convivente.

Le indagini del commissariato di Tivoli

A condurre le indagini sono stati gli investigatori del settore specializzato nella Violenza di Genere e Minori del Commissariato Tiburtino coordinati da uno dei sostituti Procuratori del Pool Violenza di genere e reati sessuali della Procura di Tivoli. La piccola è stata fatta parlare anche con del personale specializzato, al quale ha raccontato le violenze subite dal patrigno. Secondo quanto appurato dalle indagini, ci sarebbero molti elementi che farebbero propendere per la colpevolezza dell'uomo: per questo il Gip del Tribunale di Tivoli ha disposto che per lui fosse emessa la misura cautelare più dura, quella del carcere.

Arrestato il 34enne accusato di aver molestato la figlia della compagna

L'uomo è stato arrestato il 26 ottobre dal personale investigativo del commissariato di Polizia di Stato di Tivoli, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Gli agenti lo hanno rintracciato nel suo nuovo domicilio, in un prefabbricato costruito all'interno di un appezzamento di terreno in campagna. Dopodiché è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia.