Esplode la protesta e la rabbia degli animalisti, a Roma. Tutto nasce da un post della sezione della Capitale dell'Enpa – l'Ente nazionale protezione animali – che ha pubblicato su Facebook le foto di due dipendenti del supermercato Carrefour di Tivoli, in pose ironiche con gli animali appena macellati e che sarebbero poi stati messi in vendita e che in poco tempo ha scatenato vibranti polemiche, raggiungendo centinaia di commenti e condivisioni.

"Succede che in un supermercato di Tivoli qualcuno pensa di essere simpatico e ironico beffeggiando ed umiliando la vita negata. Enpa Di Roma manifesta il suo dissenso a questo modo di concepire il Natale e invita la Direzione Carrefour a prendere posizione di chiarezza sulla vicenda" scrive l'Ente di protezione animali a corredo delle foto in cui si vedono le due dipendenti del supermercato – che l'Enpa, sul suo profilo, non ha censurato – in posa con gli animali morti.

La risposta della Carrefour.

È sempre la sezione romana dell'Enpa, su Facebook, a rendere nota la risposta della nota catena di supermercati: "Carrefour Italia comunica di aver immediatamente avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto e poter prendere quindi i dovuti provvedimenti verso i responsabili. Carrefour Italia prende le distanze e condanna fermamente atti di tale gravità".