Momenti di paura all'alba di oggi – lunedì 17 febbraio – a Tivoli. Erano circa le 5.00 del mattino quando un camion frigo della Centrale del Latte carico di latticini è andato a fuoco, per cause ancora da chiarire di fronte l'ospedale del comune in provincia di Roma. Le fiamme hanno divorato il mezzo lasciando sulla strada solo la carcassa carbonizzata. Il conducente del furgone, fortunatamente, è riuscito ad allontanarsi senza riportare conseguenze e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autobotte, hanno spento le fiamme, e diverse volanti di polizia che hanno chiuso la strada per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni di spegnimento in sicurezza. Molti cittadini raccontano sui social network di essere stati svegliati da un boato provocato dall'esplosione del serbatoio del camion. A provocare l'incendio probabilmente un guasto all'impianto di refrigerazione del camion.