in foto: foto d’archivio

Autostrada chiusa al traffico per un tratto e lunghe code sull'A1 Milano-Napoli per un grave incidente avvenuto in carreggiata sud al chilometro 523. Stando a quanto si apprende, un tir che trasportava bombole di gas si è ribaltato. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Lunghe code e chiusura dell'autostrada tra Orte e l'allacciamento Roma-Nord.

Al momento, comunica Autostrade per l'Italia, si registra un chilometro di coda verso Firenze e tre chilometri verso Roma. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, si consiglia di percorrere la Strada Statale 675 verso Viterbo, quindi immettersi sulla strada Statale 2 Cassia verso Roma. Agli utenti provenienti da Sud e diretti verso Firenze, dopo l'immissione obbligatoria sulla Diramazione Roma Nord, si consiglia di immettersi sul Grande Raccordo Anulare verso Civitavecchia e successivamente percorrere la Strada Statale 2 Cassia verso Viterbo, quindi prendere la Strada Statale 675 verso Orte dove rientrare in autostrada verso Firenze.