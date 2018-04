in foto: Il tratto di autostrada chiuso – CCISS

Un tir si ribalta sull'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, che viene chiusa per un tratto. Autostrade per l'Italia comunica che "intorno alle ore 14.30 é stato chiuso sulla A12 Roma-Civitavecchia il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione di Civitavecchia, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante con conseguente perdita del carico costituito da ghiaia. Nell'incidente, avvenuto al km 43, il mezzo ha preso fuoco. Sul luogo dell'evento, dove attualmente il traffico é bloccato e si registra un chilometro di coda, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano. Per gli utenti diretti verso Civitavecchia si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia, dopo l'uscita obbligatoria di Santa Severa, per poi rientrare in A12 a Civitavecchia Sud".

Il CCISS informa che il tratto interessato dall'incidente e chiuso dalle 14.33 è quello tra lo svincolo Di S.Severa-S.Marinella (Km. 41,1) e Civitavecchia Sud (Km. 52,1) in direzione S.s. 1 Aurelia.