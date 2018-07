in foto: Tir in fiamme sull’Autostrada A1 all’altezza dell’uscita di Valmontone – foto Facebook

Tir in fiamme sull'autostrada A1 Roma-Napoli, in direzione sud, all'altezza del chilometro 585, tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone. A scopo precauzionale il tratto di autostrada fino a Valmontone, in direzione sud, è stato chiuso. Stando a quanto si apprende, il mezzo pesante trasportava materiale plastico e autoricambi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco.

in foto: Foto Facebook

Code di 8 chilometri, autostrada chiusa fino a Valmontone

Autostrade segnala code per otto chilometri in aumento sull'Ai. A chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo e rientrare a Valmontone attraverso la viabilità ordinaria. Code di 1 chilometro anche tra Colleferro e la Diramazione di Roma sud verso Firenze.