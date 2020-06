Un mezzo pesante è andato a fuoco attorno alle 12.45 di oggi – mercoledì 24 giugno – all'altezza del chilometro 35 dell'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nel tratto compreso tra l'uscita per Santa Severa e lo svincolo per Cerveteri-Ladispoli. Da quanto di apprende il tir che è andato in fiamme, per cause ancora da stabilire, era carico di balle di fieno. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento, con inevitabili conseguenze per la circolazione e disagi agli automobilisti.

Traffico deviato per veicolo in fiamme sull'A12

Sia in direzione di Roma che in direzione di Civitavecchia si sono registrate code fino a 2 chilometri. "Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a S. Severa, consigliamo di proseguire lungo la viabilità ordinaria SS1 Aurelia e rientrare Cerveteri-Ladispoli; per chi da Roma è diretto verso Civitavecchia, uscita a Cerveteri-Ladispoli e rientrare S.Marinella", fa sapere Autostrade.

Vigili del fuoco e polizia stradale sul posto

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno spento le fiamme, mentre la polizia stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia hanno deviato il traffico per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgessero in sicurezza. Il traffico sarà riaperto solo dopo che il mezzo pesante sarò rimosso dalla sede stradale e i rilievi del caso eseguiti. Per fortuna non risultano esserci feriti né intossicati: il conducente del camion è riuscito a scendere dal mezzo e a dare l'allarme senza essere coinvolto.