All'inizio del secondo tempo della partita Roma-Frosinone un tifoso della Roma ha spinto e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord dello stadio Olimpico. Tutto perché il marito della donna aveva un tatuaggio con lo stemma del Liverpool su una gamba. L'acerrima rivalità tra i Reds e la squadra giallorossa deve avere acceso gli animi e un gruppetto di tifosi ha subito accerchiato l'uomo.

In suo soccorso è arrivata la moglie, ma un tifoso l'ha spinta e fatta cadere dalle scale. Poi il responsabile del gesto era tornato come se nulla fosse a guardare la partita sugli spalti. La signora è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure mediche e giudicata guaribile in trenta giorni. I filmati delle telecamere di sicurezza presenti nello stadio hanno permesso di riconoscere e identificare il responsabile dell'aggressione. Il tifoso romanista è stato così arrestato dagli agenti della Digos e dai poliziotti del commissariato Prati.