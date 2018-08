in foto: Foto dalla pagina Facebook di Oipa

Fuffi, questo il suo nome, è un gatto che era stato segregato sul terrazzino dalla sua padrone, che lo ha costretto a vivere per settimane legato a un guinzaglio. Una condizione che ha debilitato le sue condizioni fino a provocarne la morta ad alcuni giorni dalla sua liberazione avvenuta lo scorso 3 agosto, quando il pm Carlo Villani ha dato il via libera all'azione della Polizia Locale e alle guardie zoofile dell'Oipa per liberare l'animale. La padrona, denunciata per maltrattamenti, ora è stata condannata a pagare un decreto penale di condanna di 500 euro. La notizia è riportata tra le pagine romane dell'edizione odierna del Corriere della Sera.

Erano stati i volontari di Oipa a raccogliere la denuncia di alcuni vicini, che avevano chiesto di intervenire nell'appartamento di via Giuseppe Palombini, in zona Aurelia alla periferia Nord di Roma, vedendo il povero micio costretto a vivere in uno spazio angusto, senza libertà di movimento ed esposto alle intemperie e ai raggi del sole senza possibilità di ripararsi.