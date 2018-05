Ha venduto un comune ticket dell'Atac, di quelli utilizzato per il trasporto pubblico, peraltro già obliterato, spacciandolo per un biglietto d'ingresso al Colosseo: un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri proprio al di fuori del famosissimo anfiteatro romano. L'uomo è stato notato da alcuni militari in borghese, impegnati in controlli anti-abusivismo, mentre cedeva, dietro compenso – ben 17 euro – il ticket dell'Atac ad una turista francese di 79 anni, spacciandolo come un biglietto di accesso al Colosseo.

I carabinieri, che hanno notato tutta la scena, hanno prontamente fermato l'uomo: durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato in tasca altri sei biglietti dell'Atac pronti per essere venduti ad altrettanti ignari turisti. Il 57enne è stato arrestato per truffa aggravata e portato via dai carabinieri. Non molto lontano dal Colosseo, in via dei Fori Imperiali e in via Leoncino, i militari dell'Arma hanno arrestato anche due borseggiatrici, una 21enne bosniaca e una 26enne bulgara, colte in flagranza di reato mentre derubavano due turisti del portafogli e dello smartphone.