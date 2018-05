L'Ex Dogana è pronta ad ospitare domenica 20 maggio "The Spring City", l'evento nato dall'unione tra il Vintage Market ed il Mercatino Giapponese. Artigianato locale, artisti e illustratori, laboratori creativi e trucchi per i bimbi, ampia selezione di cibi, vintage, design, stilisti, dj set del collettivo Ambra, aree dedicate ai prodotti ed alle tradizioni del fascinoso Paese del Sol Levante; un totale di 150 espositori per regalare ai visitatori una giornata in una grande Città Mercato. Orario di apertura: 11:00-21:00. Biglietto d'ingresso: 2 euro.

Un'incredibile fascino

Una cultura cosi diversa dalla nostra quella giapponese che non può che sorprende ed entusiasmare un po' tutti. Dalle tradizioni alla cucina, passando per la religione, la moda, la vita quotidiana, i divertimenti, le relazioni personali e professionali, ogni cosa è diversa da quello a cui siamo abituati. Anche solo pensando al cibo, commettiamo un errore se riduciamo il tutto a sushi e sushimi; la gastronomia nipponica è infatti molto più saporita rispetto a quella che si può trovare in Italia, è ricca, varia e molto raffinata. Tra i fiori all'occhiello possiamo sicuramente annoverare i vari dessert al tè verde, gli spaghetti giapponesi ed i fagioli fermentati. Anche se a prima vista i giapponesi possono sembrare freddi e distanti, sono invece un popolo gentile, accogliente e sempre pronto a dare informazioni riguardo la propria cultura e le attività tipiche del proprio Paese, come passare del tempo con i gatti in un Neko Café, indossare il kimono tradizionale, partecipare a una cerimonia del tè, passare ore in una sala giochi o in una macchinetta per le foto. E per chi non ha proprio in programma a breve un viaggio così lungo, potrà almeno vivere sulla propria pelle domenica un'esperienza a 360° sul mondo orientale.

Come raggiungere l'Ex Dogana

Situata in viale dello Scalo San Lorenzo 10, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in tram con le linee 3-5-14-19; in autobus con le linee 50-71-105-150; in metro scendendo alla fermata Vittorio Emanuele della Linea A.