in foto: Foto di Marianna Curcio

Ciak si gira. L'attore americano Jude Law è sbarcato sull'isola di Ventotene (Latina) per le riprese di The New Pope, la serie tv Sky diretta da Paolo Sorrentino, di cui è protagonista. La grande produzione internazionale, che vede per stagione che dà seguito a The Young Pope nel cast anche John Malkovich, per qualche giorno scombussolerà la vita della tranquilla isola Pontina, ancora lontana dal caos dell'alta stagione. Le riprese sono iniziate ieri mattina, approfittando del bel tempo. Tantissimi gli isolani coinvolti come comparse nelle scene per le strade dell'isola e chiamati a fare le prove di casting negli scorsi giorni.

Ad accogliere la troupe e l'attore americano il sindaco Gerardo Santomauro e il Comandante della Guardia Costiera, Renato Carbone. "È un'occasione per l'isola di avere una diffusione ampia delle sue bellezze e oltre ad essere una esperienza unica per coloro che nei giorni scorsi hanno partecipato ai Casting. – si legge in una nota -Il nostro impegno è di valorizzare questo luogo meraviglioso che è un'affascinante location non solo in estate dove il grande attrattore resta il nostro mare. Architettura, urbanistica, storia e archeologia, ambiente e natura davvero selvaggia sono un tesoro da scoprire. La cultura è fatta di tutti questi aspetti… benvenuti a Ventotene"