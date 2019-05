Dopo il successo a Milano, la mostra "Tex – 70 anni di un mito" dedicata al ranger più amato nella storia del fumetto, arriva a Roma. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 26 maggio nei locali del Mattatoio, nell'ambito di "Arf! Festival", una kermesse rivolta agli appassionati. Oltre alle tavole originali, ci saranno anche alcuni inediti insieme a una lunga serie di curiosità sul personaggio, i suoi disegnatori e il suo papà, il visionario Gian Luigi Bonelli. A curare la mostra ci sarà Gianni Bono, che ha anticipato alcuni dettagli, come la macchina da scrivere di Bonelli o i suoi appunti originali sui dialetti degli indiani.

Insieme ai suoi appunti sui dialetti degli indiani, abbiamo qui esposta la sua macchina da scrivere, quella da cui è nato Tex nel 1948. Bonelli non era mai stato negli Stati Uniti e i figli decisero di portarcelo per i 40 anni di Tex. Ma una volta arrivato si fermò e disse: "Io la conoscevo già l'America, perché l'ho scritta per Tex".

Tex arriva a Roma: 70 anni di un mito

La mostra "Tex – 70 anni di un mito" sbarca a Roma dopo il successo della prima edizione a Milano, al Museo della Permanente dal 2 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019. Un'iniziativa nata per celebrare il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. La prima apparizione nelle edicole italiane dell'eroe più amato del fumetto italiano è datata 30 settembre 1948. Ora, a più di 70 anni da quel giorno, la mostra, curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, indagherà le cause del successo di Tex Willer. Grazie al suo profondo senso di giustizia e alla sua innata generosità, il ranger è riuscito a conquistare generazioni diverse di lettori, diventando una figura conosciuta da tutti. Indimenticabili le sue sfide con Mefisto, il suo antagonista storico. Tra le storie più amate quelle sui sentieri polverosi del vecchio West e quelle ambientate nei deserti selvaggi del Messico. Ora, grazie a disegni e fotografie, anche a Roma tutti gli appassionati potranno ripercorrere la storia dell'Aquila della Notte e quella della Frontiera americana. E per chi non è un esperto del fumetto, un facile recap della storia italiana: attraverso le prime pagine dei quotidiani la mostra ripercorrerà anche 70 anni di storia italiana, raccontando il parallelo tra le avventure a fumetti del coraggioso ranger e quelle del nostro Paese.