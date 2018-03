Le banchine del Tevere invase dall'acqua hanno messo in serio pericolo una scolaresca che si trovava in gita al centro di Roma. Un professori e sette studenti sono rimasti intrappolati sotto ponte Fabricio, il ponte che collega la sponda est del Tevere all'isola Tiberina. E' accaduto ieri pomeriggio. I ragazzi e il docente, in difficoltà per l'innalzamento del livello del Tevere, sono stati soccorsi e messi in salvo dai poliziotti della squadra fluviale, impegnati nel tratto di fiume tra ponte Duca D'Aosta e ponte della Musica e intervenuti all'isola Tiberina su segnalazione della sala operativa. Individuato il gruppo alla punta nord dell'Isola Tiberina, i poliziotti hanno raggiunto e soccorso la scolaresca riportandoli sul lungotevere.

Sale il livello del fiume, l'acqua invade le banchine del Tevere

L'idrometro di Ripetta ieri ha fatto registrare un'altezza massima del livello del fiume pari a 8,4 metri d'altezza. Alle ore 15 di oggi, mercoledì 14 marzo, il livello risultava in discesa a 8,07 metri. Il fiume per ora non desta preoccupazioni, ma qualche disagio causato dall'innalzamento si è verificato. Ieri, per esempio, un'automobile incautamente posteggiata su una banchina tra ponte Sant'Angelo e ponte Vittorio Emanuele è stata raggiunta dalle acque del fiume e ha cominciato praticamente a navigare sul Tevere