La Protezione Civile di Roma ha chiuso gli accessi alle banchine del Tevere e le auto nei pressi della pista ciclabile sono state già spostate. Mentre continua a piovere l'onda di piena è attesa tra 22 e le 24 di questa notte. Il livello del fiume all'idrometro di Ripetta ha sancito che siamo in presenza di quella che viene definita come piena "ordinaria", se superasse i 13 metri la piena diventerebbe invece "straordinario". Secondo la Protezione Civile il livello del Tevere continuerà a crescere, per rientrare a livelli di guardia entro il week end.

Stato di allerta alle porte di Roma e in provincia di Viterbo, dove si teme che il Tevere possa superare gli argini. Il fiume sorvegliato speciale in particolare ad Orte dove il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza avendo il Tevere superato la soglia di guardia dei cinque metri. Il fiume ha già esondato nelle campagne di Civita Castellana, ma al momento non si segnalano situazioni di particolare pericolo.