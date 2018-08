in foto: La merce sequestrata

Sequestrati circa 130 chili di alimenti in un supermercato di Testaccio. Questa mattina 14 agosto i vigili urbani del I Gruppo Centro, "ex Trevi", i carabinieri della Stazione Roma Aventino sono intervenuti all'interno dei locali di una nota catena commerciale del quartiere per svolgere alcuni controlli sulla merce venduta. Dopo alcune verifiche hanno individuato diversi alimenti tra frutta e verdura prive di tracciabilità e di etichettatura. Scoperti anche oltre 20 chili di surgelati in cattivo stato di conservazione. Le forze dell'ordine hanno multato l'attività per un totale di 2132 euro.

Merce dannosa

Grazie all'intervento del personale, è stato possibile perseguire una condotta, oltre che illecita, anche particolarmente dannosa per la salute dei clienti. Le attività rientrano nei controlli intensificati per il ponte di Ferragosto, a tutela dei cittadini che non hanno lasciato la Capitale in questo periodo di ferie estive.