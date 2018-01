in foto: Immagine dal sito d'informazione 'Onlineperte'

Momenti di terrore la sera di ieri ad Alatri, in provincia di Frosinone. Qua i vigili del fuoco – con molta difficoltà – sono riusciti a trarre in salvo madre e figlio rimasti intrappolati nel loro appartamento, al terzo piano di una palazzina quasi completamente disabitata, a causa di un incendio sviluppatosi ai piani inferiori. Erano circa le 22.00 quando è scattato l'allarme e i vigili del fuoco sono arrivati in via San Giovanni, a due passi da Porta San Pietro nel centro del comune del Frusinate.

A rimanere intrappolati un uomo di 50 anni e l'anziana madre di 80 anni, a causa del fumo e delle fiamme che gli hanno sbarrato l'uscita. Prima di procedere a spegnere le fiamme – operazione durata per diverse ore – i vigili hanno tratto in salvo i due da una finestra, operazione resa complicata non solo dall'incendio ma anche logisticamente dalla strada stretta in cui è sita la palazzina.