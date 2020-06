Ha colpito con una pietra un uomo di 34 anni fino a farlo svenire. Dopodiché, nonostante la vittima giacesse esanime in strada con la testa piena di sangue, ha continuato ad accanirsi su di lei. Solo l'intervento della polizia ha messo fine alla furia ceca dell'uomo, totalmente fuori controllo. Quando ha visto gli agenti correre verso di lui, è scappato, lasciando il sasso con il quale aveva continuato a colpire il 34enne. Raggiunto in poco tempo e bloccato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere a Regina Coeli. Il tremendo episodio è avvenuto in viale del Monte Oppio: l'aggressore e altre due persone stavano parlando, e la discussione si è poi trasformata in una lite molto animata. Poi, poco dopo, è esplosa la violenza più cieca: il 31enne ha iniziato a picchiare selvaggiamente uno dei due uomini con cui stava parlando, lo ha fatto cadere in terra e ha continuato a colpirlo in testa con una pietra. Ha continuato a infierire anche quando l'uomo era ormai svenuto e non riusciva più a difendersi. Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente non ci ha rimesso la vita.

Prende a sassate un uomo, la lite per motivi economici

Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato Esquilino e del Reparto Volanti, che hanno visto la scena e si sono lanciati all'inseguimento dell'aggressore. Una volta bloccato, ha provato a dire che non c'entrava nulla con quanto accaduto e che lui non aveva fatto nulla. Dopo molte domande e non poche difficoltà ha ammesso di averlo colpito: a causare la lite erano stati motivi economici, non è noto però di quale natura. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso all'Umberto I: i medici hanno voluto tenerla in osservazione per tutta la notte per verificare che stesse bene e potesse riprendersi. L'aggressore, un 31enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali, è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli: dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.