in foto: Incidente sulla via Aurelia in direzione di Civitavecchia

Terribile incidente sulla via Aurelia in direzione di Civitavecchia. Un'automobile, una Nissan Micra, ha sbandato ed è finita contro il guardrail, che è stato praticamente sollevato dalla macchina. L'abitacolo, come si vede dalle fotografie dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stato completamente distrutto. I pompieri di Civitavecchia, però, sono riusciti ad estrarre con successo dalle lamiere il 21enne conducente della vettura e unico occupante dell'auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il giovane al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Sconosciute le condizioni di salute del ragazzo. Stando a quanto riporta il Messaggero, il giovane avrebbe riportato un trauma cranico toracico e addominale e sarebbe in prognosi riservata.

Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, ma la dinamica non è ancora stata ricostruita dai militari che stanno indagando sulla vicenda. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 della mattina di oggi, giovedì 28 maggio, al chilometro 58 della Statale Aurelia all'interno del comune di Santa Marinella, provincia di Roma.