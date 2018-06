Spaventoso incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, sull'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli, in un tratto compreso tra Anagni e Ferentino, nella provincia di Frosinone, in direzione del capoluogo campano, all'altezza del chilometro 604. Stando a quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante: nell'impatto sono purtroppo decedute due persone. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la loro morte, oltre ai vigili del fuoco, agli agenti della Polizia Stradale e al personale della Direzione 5° Tronco di Milano.

Ancora sconosciuta l'esatta dinamica del sinistro stradale: accertamenti sono in corso da parte della Polstrada per determinare le cause dell'incidente mortale. Notevoli sono stati i disagi al traffico automobilistico, dal momento che per molto tempo le auto hanno marciato su una sola corsia per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente, che ha causato circa cinque chilometri di coda.