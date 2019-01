in foto: Foto di repertorio

Terribile incidente sul lungomare di Ostia. Una Smart si è ribaltata e un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito gravemente. È successo intorno alle 5 e 30 di questa mattina sul lungomare Paolo Toscanelli all'altezza di piazza delle Caravelle.

Ostia, si ribalta una Smart: tre auto coinvolte

Stando a quanto hanno ricostruito i vigili urbani del Gruppo X Mare, il ragazzo viaggiava a bordo della sua Smart e, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada finendo su tre automobili parcheggiate sul lungomare, una Seat Ibiza, una Fiat 500 e una Fiat Scudo. Dopo l'impatto la Smart si è ribaltata. Il 29enne è stato immediatamente soccorso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. La sua prognosi rimane riservata. Nessun altro è rimasto ferito, sulle tre automobili in sosta, rimaste gravemente danneggiate dall'impatto, non c'era nessuno.