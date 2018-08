Il terremoto in Molise è stato avvertito anche nel basso Lazio, in particolare nel territorio del frusinate e in alcune zone della provincia di Latina. Paura tra i residenti a Sora, dove qualche sera fa era stata avvertita un'altra scossa. Si tratta di un sisma con magnitudo 2.0 ed epicentro proprio nella zona montana della città volsca. "Una seconda scossa a distanza di pochi giorni,sebbene la prima fosse lieve – ha detto a Fanpage un cittadino – abbiamo avuto paura che si registrassero conseguenze gravi. Tuttavia siamo venuti a conoscenza che il sisma aveva epicentro nell'entroterra di Termoli, in Molise e che non sono stati registrati danni né feriti quindi ci siamo tranquillizzati". Secondo quanto appreso il terremoto in Molise non sarebbe stato avvertito, almeno non in maniera rilevante, a Roma.

Epicentro in Molise, scossa sentita anche in Campania e in Abruzzo

Il terremoto in Molise è avvenuto il 14 agosto alle ore 23.48, con epicentro Termoli, in Molise. Si tratta di una scossa di magnitudo 4.7. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 187 km a est di Roma e 35 km a nord di Campobasso, precisamente nella zona di Montecilfone. Oltre che nel basso Lazio, la scossa è stata avvertita nella regione Campania, sulla costiera adriatica specialmente in Abruzzo e nel basso. Fortunatamente come ha comunicato la protezione civile non ci sarebbero stati danni né feriti. Tuttavia sono in corso le operazioni di verifica degli edifici per accertare che la scossa non abbia provocato crepe potenzialmente pericolose e sulle quali si dovrà intervenire per la messa in sicurezza.