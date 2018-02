Basta una nuova scossa di terremoto, anche di bassa intensità, per far tornare inevitabilmente la paura. Nel primo pomeriggio di oggi ad Amatrice, in provincia di Rieti, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo Richter 3.4. La scossa è stata registrata alle 13.45, ora italiana. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 3 chilometri a nord est da Amatrice, comune profondamente colpito dai terremoti dell'agosto 2016 e del gennaio 2017. Nonostante i timori per la popolazione, che comunque oramai convive da anni con scosse di piccola intensità, il terremoto odierno, il cui ipocentro è stato localizzato a circa 11 chilometri di profondità, non ha provocato danni agli edifici né conseguenze per le persone.

In mattinata un'altra scossa.

La scossa delle 13.45 è stata la seconda registrata in giornata ad Amatrice. Alle ore 8.07 di questa mattina, infatti, gli strumenti dell'Ingv – in particolare quelli della Sala Sismica INGV-Roma – avevano infatti registrato un altro terremoto di entità più lieve, pari a una magnitudo Richter di 2.0. La scossa delle 13.45 è stata seguita dopo un minuto da un altro fenomeno sismico, di entità minore, che si è ripetuto nella stessa zona: una scossa di magnitudo 2.4 è stata infatti registrata alle 13.46, sempre tutte con ipocentro a 11 chilometri di profondità. In totale sono state dunque tre le scosse di terremoto segnalate oggi ad Amatrice.