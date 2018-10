Sono 8 gli indagati per il crollo del B&B ‘La Margherita' di Saletta, una delle frazioni di Amatrice maggiormente colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. I carabinieri del nucleo investigativo di Rieti hanno concluso gli accertamenti sull'episodio drammatico in cui morirono 3 persone, romani, che si trovavano per tre giorni di vacanza nella struttura. La Procura reatina ha recapitato agli interessati un avviso di conclusione delle indagini. Ritenuti responsabili il progettista, alcuni tecnici del Comune di Amatrice, funzionari del Genio civile di Rieti, il titolare dell'impresa costruttrice e i proprietari dell'immobile. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di omicidio colposo e disastro colposo.

Le indagini

Dalle indagini, coordinate dai sostituti Luana Bennetti e Rocco Gustavo Maruotti, è emerso che il crollo del B&B fu causato dalla realizzazione, fra il 2003 e il 2008, di alcuni lavori di ristrutturazione di una parte dello stabile e alla trasformazione in abitazione di un fienile poco distante, per rendere l'intero immobile idoneo a ospitare una struttura ricettiva. Inoltre, secondo quanto sostengono gli inquirenti, i lavori eseguiti da una ditta costruttrice di Amatrice sono stati svolti sula base di un progetto redatto da un geometra, cosa che non poteva fare, in quanto attività riservata agli ingegneri regolarmente iscritti all'albo e, inoltre, non era conforme alla normativa antisismica.