Tutti gli edifici scolastici di Roma sono stati sottoposti a controlli in seguito al terremoto delle 22.43 di ieri sera con epicentro a Colonna, a circa 25 chilometri da Roma. Al momento sono state richieste ulteriori verifiche tecniche in cinque asili nido del Municipio XI: l'Aquilone Blu, Corviale, Il Liro d'Oro, Irlandesi e Lo Scarabocchio. "Le strutture educative sono state preventivamente interdette all'utenza, a garanzia della sicurezza del personale e dei bambini, per permettere controlli su murature, travi, pilastri e solai. Controlli sono stati avviati nell'asilo nido "Stella Stellina", sempre nel Municipio XI, dove è stata chiusa esclusivamente una sala", informa in una nota il Campidoglio. Dopo l'incontro di questa mattina una nuova riunione del Coc, Centro Operativo Comunale, è in corso dalle 15 di oggi pomeriggio.

Per quanto riguarda le scuole e gli edifici della provincia di Roma, soprattutto quelli nei comuni dei Castelli Romani e dei comuni vicini all'epicentro del sisma, ecco i risultati delle verifiche: "Nulla di grave: qualche crepa e qualche intonaco lesionato, ma non abbiamo chiuso scuole. Abbiamo svolto 15 interventi questa notte, dalle 8 di questa mattina alle 14 altri 16 nella zona di Monte Compatri, San Cesareo e Colonna, 21 nell'VIII e nell'XI municipio di Roma. Ora abbiamo 15 richieste in coda. Il Campidoglio ha inoltre attivato 3 Coc (centro operativo comunale), uno a San Cesareo, uno a Colonna e uno a Roma: per dare supporto alle istituzioni locali abbiamo inviato un nostro referente. Siamo in costante contatto con la Prefettura". Così ha spiegato all'agenzia AdnKronos il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Giampietro Boscaino.

Intanto il Ministero dei Beni Culturali ha fatto sapere che per quanto riguarda i monumenti su cui ha competenza, come il Colosseo e i Fori Imperiali, non sono stati riscontrati danni di alcun tipo in seguito alla scossa di terremoto di ieri. Stando a quanto comunica il Mibac, l'unità di crisi è coordinata dal prefetto Fabio Carapezza Guttuso.