in foto: Foto dei vigili del fuoco

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel fiume Linea a Terracina, in provincia di Latina. Il rinvenimento è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, in via del Colle. Secondo le informazioni apprese, il corpo senza vita appartiene a un 95enne che era scomparso nel pomeriggio. Sono state ore di terribile apprensione per i parenti della vittima. I familiari, non vedendolo più rientrare a casa, preoccupati per l'assenza e per l'età avanzata del proprio caro, hanno lanciato l'allarme, rivolgendosi alle forze dell'ordine. Raccolte le informazioni necessarie, subito sono partite le ricerche. Passata al vaglio la zona, i soccorritori lo hanno cercato ovunque, tentando di risalire al luogo in cui si trovasse l'anziano, dopo essersi allontanato da solo, magari perdendo l'orientamento.

Fino a mezzanotte, quando i vigili del fuoco, trascorse ore di ricerche, lo hanno finalmente ritrovato, purtroppo senza vita. Per l'uomo, finito nel canale, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. I pompieri del Soccorso Fluviale Alluvionale hanno cercato in acqua segni della sua presenza a bordo di un gommone. Rinvenuto il corpo che galleggiava in acqua, lo hanno recuperato e riportato a riva. Presenti durante le ricerche e le operazioni di soccorso anche i carabinieri della locale Compagnia e il personale del 118, inutili i soccorsi. Terminati gli accertamenti sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa che l'Autorità giudiziaria disponga eventuali ulteriori esami.