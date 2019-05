in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Terracina, nel territorio della provincia di Latina dove Azzurra, una bambina di otto anni, è morta per una crisi respiratoria, dopo una disperata corsa in ospedale. La drammatica vicenda è accaduta ieri, lunedì 27 maggio e ha scosso la comunità. Secondo le informazioni apprese la bambina si è sentita male mentre era in casa. Per cause non note e ancora in via d'accertamento, improvvisamente, non riusciva più a respirare ed è diventata cianotica in volto. I familiari, essendosi accorti che c'era qualcosa che non andava e che la bambina non stava bene, sono intervenuti subito, l'hanno messa in auto e l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina. Arrivata nel nosocomio, è stata affidata alle cure dei medici che hanno cercato in tutti i modi di salvarla, praticando a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo per Azzurra non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La salma della bambina è stata poi trasferita all'obitorio e sarà svolta l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a fare chiarezza sulle cause che hanno provocato la morte.

Azzurra morta a otto anni per una crisi respiratoria

La drammatica vicenda ha scosso Terracina e la comunità, appresa la tragica notizia, si è stretta intorno al dolore della famiglia del piccolo angelo, volato in cielo troppo presto. Sui social network sono tantissimi i messaggi di affetto per ricordarla. Azzurra frequentava la terza elementare alla scuola Don Adriano Bragazzi dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori di via dei Volsci a Terracina. Anche la scuola ha pubblicato un post su Facebook, un pensiero affettuoso per la piccola alunna: "Ciao Azzurra, vola in alto con gli angeli!".