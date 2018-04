Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Terracina, comune costiero in provincia di Latina, nel giorno di Pasquetta con l'accusa di violenza sessuale su minore aggravata, ai danni di due bambini di 3 e 9 anni. I due minori si trovavano con le famiglie in un residence quando, in sella alle loro biciclette, si sono allontanati superando la staccionata che delimita lo spazio della struttura dove si trovavano per il tradizionale pranzo fuori porta del lunedì dell'Angelo. Quando gli adulti si sono accorti della loro assenza si sono subito allarmati, cominciando a cercarli nei dintorni.

Dopo alcuni minuti i due bimbi venivano trovati dietro alcuni cespugli in compagnia dell'adulto finito in manette. Il presunto pedofilo gli avrebbe attirati nel luogo appartato e, dopo essersi denudato, aveva tentato di abusare del bambino più grande, fortunatamente senza riuscire nel suo intento. Sul posto due volanti del commissariato locale che hanno intercettato il 47enne mentre tentava di fuggire. L'uomo si era introdotto furtivamente all'interno del residence e aspettato il momento giusto, in cui i minori erano isolati e non guardati a vista dagli adulti, per abusarne. Già noto alle forze dell'ordine per reati di minore entità, per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.