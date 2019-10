Si aggiravano per la stazione Termini di Roma con una pistola e un coltello nella borsa. Gli agenti della Polizia di Stato Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno arrestato due donne, finite in manette per resistenza, lesioni e porto abusivo di armi. Protagoniste della vicenda una 24enne e una 22enne fermate ieri pomeriggio dopo la segnalazione del personale di protezione aziendale. Entrambe infatti si trovavano nell'atrio della biglietteria e stavano infastidendo i clienti. Il personale di turno, notata la loro presenza, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. A rispondere due agenti che si trovavano in zona durante il turno di vigilanza che si sono recati sul posto.

Pistola e coltello nella borsa

I poliziotti hanno risposto alla richiesta d'aiuto e hanno fermato le due donne, cercando di capire cosa stessero facendo e perché si trovassero lì. A farli insospettire è stato lo strano comportamento di una delle due, che stringeva a sé con insistenza la propria borsa: a seguito di un controllo, gli agenti hanno trovato al suo interno la riproduzione di pistola automatica con propulsione a gas priva del tappo rosso, un contenitore in plastica di palline, un coltello multiuso con più lame 0,80 grammi di marijuana.

Aggressione ai poliziotti

A seguito dei controlli i poliziotti erano intenzionati a portarle negli Uffici di Polizia. Ma le donne, compresa la gravità della loro posizione, e temendo di dover passare guai, hanno dato in escandescenza, cercando entrambe di scappare. Hanno così colpito gli agenti che dopo averle bloccate e messe in sicurezza, sono dovuti ricorrere a cure mediche.