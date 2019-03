Chi non ama le terme? A poco più di due ore da Roma, ci sono le magnifiche Terme di Saturnia, nel cuore della Maremma Toscana: un'oasi di pace e relax frequentata ogni anno da moltissime persone, che scappano dallo stress della città per rifugiarsi in questo luogo magico e paradisiaco. C'è però un piccolo inconveniente: due ore di macchina non sono tante, ma a chi va di guidare nel traffico cittadino e innervosirsi ancora prima di arrivare a destinazione? Per non vanificare l'effetto benefico delle terme, il Parco Termale di Saturnia ha messo a disposizione delle persone un pacchetto che non si può rifiutare. Delle navette partiranno dalla Stazione Tiburtina alle 8 del mattino e rientreranno a Roma alle 17 dal Thermal ParkTempo. Il tragitto è di circa due ore e un quarto. I biglietti della navetta possono essere acquistati online insieme all'ingresso per le terme, al costo totale di 49 euro per gli adulti e 39 euro per i bambini (che non pagano al di sotto dei tre anni).

Terme di Saturnia, sconti per chi acquista il ticket online

Per adesso sono solo tre le date in cui è previsto che la navetta parte da Stazione Tiburtina: il 24 marzo, il 7 aprile e il 12 maggio. Acquistando online biglietto dell'autobus più ingresso al Parco Termale di Saturnia, si usufruirà di uno sconto superiore al 30%. Arrivati sul posto, invece, si può noleggiare lo SPA Kit composto da telo, accappatoio e ciabattine al costo di sei euro a persona. Le terme di Saturnia sono molto famose in tutta Italia: sorgono su un cratere millenario di origine vulcanica e derivano da un'unica sorgente che sgorga a una temperatura costante di 37,5°. Il flusso è di quasi 800 litri al secondo, il che vuol dire che c'è un ricambio d'acqua completo ogni quattro ore. Le terme di Saturnia hanno note qualità terapeutiche: aiuta chi combatte contro la pressione arteriosa, la colecisti, facilita la digestione e riduce i dolori alle ossa e alle articolazioni. Inoltre fa benissimo alla pelle.