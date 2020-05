Ha colpito il vicino di casa con un'ascia alla gola, perché stava preparando un barbecue nel cortile condominiale a Sutri, in provincia di Viterbo. A finire in manette un cinquantasettenne italiano, pregiudicato, che è stato arrestato e posto ai domiciliari, con l'accusa di tentato omicidio agravato, in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo. Vittima dell'aggressione un quarantaseienne di nazionalità romena, finito in ospedale con una ferita di circa sei centimetri alla gola.

Colpisce il vicino di casa con un'ascia

I fatti sono accaduti nel borgo del Viterbese, secondo le informazioni apprese tra i due uomini anche in passato c'erano state delle discussioni e non andavano d'accordo. Il vicino stava facendo a pezzi la legna con l'ascia, con l'intenzione di fare una grigliata, ciò avrebbe infastidito il cinquantaseienne che gli avrebbe detto di smetterla, così l'uomo per evitare l'ennesima discussione, ha lasciato lo strumento in cortile ed è rientato in casa. Ciò non è però servito a far calmare il vicino che, afferrando l'ascia, è entrato dentro casa della vittima, con l'intenzione di colpirla.

Lesioni a volto e collo e un taglio di sei centimetri alla gola

Fortunatamente non è riuscito a centrarlo, cosa che avrebbe comportato per l'uomo conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ronciglione, che hanno preso in custodia il cinquantaseienne, mentre un'ambulanza ha trasportato il ferito in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato lesioni al volto e al collo, oltre che al taglio, che è stato medicato con punti di sutura.