Tentato omicidio a Roma: un uomo di 78 anni ha colpito l'ex compagna, una 75enne, con un bloccasterzo metallico. Poi è fuggito, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'episodio è accaduto nella Capitale, nel quartiere Talenti: l'uomo, un pensionato, si era recato nell'abitazione della ex compagna, in via Italo Svevo. Dopo una discussione, scaturita da dissidi sulla fine della loro relazione sentimentale, il 78enne ha colpito la donna con un pesante bloccasterzo metallico, lasciandola ferita sul pianerottolo. Poi è fuggito. I vicini di casa, allertati dalle urla, hanno subito chiamato i carabinieri che si sono messi all'inseguimento dell'aggressore. I militari della compagnia Roma Montesacro e i colleghi del nucleo radiomobile di Roma hanno rintracciato il pensionato a bordo della sua auto nei pressi della sua abitazione in via Terenzi, zona Don Bosco. Alla vista dei carabinieri l'anziano ha provato a fuggire, ma si è schiantato contro un'auto parcheggiata. L'uomo, un 78enne romano, non ha riportato ferite nell'incidente: è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora in carcere a Regina Coeli. Nel bagagliaio della vettura è stato trovato il bloccasterzo con cui il 78enne ha aggredito l'ex compagna. La donna, anche lei pensionata e originaria di Veroli, in provincia di Frosinone, fortunatamente non è in pericolo di vita: è stata ricoverata in osservazione all'ospedale Sant'Andrea.