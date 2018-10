Tentato omicidio a Ostia, dove un uomo è stato accoltellato alla gola e al fianco sinistro. L'aggressione si è consumata nel piazzale davanti alla stazione della metropolitana Lido Centro dove due uomini, a seguito di una lite in strada scoppiata per futili motivi, sono arrivati alle mani, fino a quando uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito l'altro gravemente. Dopo aver compito il gesto, l’aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato l'ambulanza e le forze dell'ordine. I sanitari del 118 hanno soccorso la vittima e l'hanno trasportata con urgenza e in pericolo di vita all’ospedale Grassi. È è stata poi sottoposta a intervento chirurgico, e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno svolto i rilievi e ascoltato le testimonianze dei presenti ricostruire l'identità dell'uomo e cercarlo. Dopo poche ore, i militari lo hanno trovato in una via poco distante: aveva ancora delle macchie di sangue sui vestiti e degli evidenti segni della colluttazione. Lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue, e molteplici dosi di marijuana.

Si tratta di un 42enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un altro cittadino straniero, 38enne romeno, anche lui senza fissa dimora. L’arrestato, dopo essere stato medicato anche lui in ospedale, è stato portato in carcere a Regina Coeli. È stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.