Una lite tra cugini è finita nel sangue. A provocarla, un apprezzamento di troppo nei confronti della sorella di uno dei due, durante un pranzo di famiglia. È successo ieri, intorno alle ore 14, in via di Sesto Miglio a Grottarossa, alle porte di Roma nord. Protagonisti dell'animata discussione sono due uomini, entrambi di origini brasiliane, ma da tempo residenti nella Capitale. Si sono incontrati durante quella che inizialmente sembrava una semplice occasione di ritrovo, per raccontare la propria giornata e scambiarsi qualche battuta scherzosa. Ma il momento conviviale è finito in una rissa quando uno dei due, preso dalla collera, ha impugnato un coltello, presente sul tavolo da pranzo e ha colpito l'altro all'addome, ferendolo gravemente. Poi, preoccupato per le conseguenze del suo gesto, è scappato di casa. Un episodio improvviso, che sarebbe potuto finire in tragedia. La scena sotto gli occhi dei famigliari che, spaventati, hanno chiamato l'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata all'ospedale San Pietro, dove è arrivata in codice rosso.

Tentato omicidio

L'uomo ferito è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in terapia intensiva. Suo cugino, intanto, si è nascosto a casa di un amico ma, poche ore dopo, i poliziotti Commissariato Flaminio lo hanno trovato arrestato. Portato in caserma, dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Per l'amico che lo ha ospitato in casa invece, l'accusa è di favoreggiamento.