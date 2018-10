in foto: Immagine di repertorio

Ha accoltellato il genero nel sonno perché non ha accettato che abitasse in casa con lei dopo aver sposato la figlia. Un episodio che sarebbe culminato in tragedia senza il pronto intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato una 65enne a Fidene, a nord di Roma. Un gesto folle scaturito, secondo quanto si apprende, da una lite per questioni famigliari. La donna è finita in manette e accompagnata in Commissariato. Dopo ulteriori accertamenti, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. L'allarme è arrivato intorno alle 6.35 di oggi, martedì 9 ottobre. La Sala Operativa della Questura ha mandato sul posto gli agenti del Reparto Volanti. I poliziotti hanno trovato una coppia che li stava aspettando nell'entrata del palazzo, con i pigiami sporchi di sangue. L’uomo, che aveva ferite d'arma da taglio allo sterno e alle mani, ha raccontato agli agenti quanto accaduto. Poco prima, mentre stava dormendo, era stato aggredito dalla suocera con un grosso coltello da cucina. Con l’aiuto della moglie è riuscito a disarmare la donna chiudendola fuori sul balcone e chiamando la Polizia.

Accoltella il genero nel sonno

La 65enne, infatti, sarebbe stata mossa da un forte risentimento verso il genero, che dopo aver sposato la figlia era andato ad abitare nella casa. I poliziotti hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e con indosso il pigiama sporco di sangue. La vittima, accompagnata presso il vicino ospedale, è stata soccorsa e dimessa con una diagnosi di 10 giorni. Il coltello utilizzato durante l'aggressione è stato sequestrato.