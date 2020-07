in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura a Ferentino, dove una donna ha ferito il compagno con le forbici, facendolo finire in ospedale. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, lunedì 6 luglio. Secondo le informazioni apprese, tra i due conviventi sarebbe nata una discussione per motivi di gelosia, una tragedia sfiorata. Protagonisti della vicenda una ventisettenne italiana residente in zona e un trentunenne di origini romene. Da quanto si apprende l'uomo l'avrebbe aggredita, prendendola a calci e a pugni e lei ha afferrato un paio di forbici e ha ferito il compagno, infilandogliele nella pancia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento.

Uomo ferito con le forbici in prognosi riservata

Data la gravità delle ferite riportate è stata necessaria la chiamata al Numero unico delle Emergenze 112 a seguito della quale sono arrivati i sanitari, che hanno preso in custodia la vittima e l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Speziani di Frosinone. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato sottoposto alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle ferite provocate dalle forbici. Ora si trova ricoverato con prognosi riservata. I militari hanno arrestato la ventisettenne, ricevute anche lei le cure mediche, ritenuta responsabile del reato di tentato omicidio e ora si trova ristretta ai domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la convalida del fermo.