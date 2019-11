Tentata rapina nel quartiere Garbatella a Roma, dove un ragazzo di ventotto anni ha aggredito un'ottantenne, ma il marito di quasi novant'anni lo ha fermato. Una vicenda incredibile, un testa a testa tra un giovane non ancora trentenne e un'anziano, che si è concluso con l'arresto del primo. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, martedì 5 novembre. A finire in manette per tentata rapina R.D., italiano, con vari precedenti a suo carico.

Tenta di rubare la borsa a un'anziana

Secondo le informazioni apprese, erano circa le ore 15.40 e la coppia stava passeggiando in strada, in via Caffaro, quando il ventottenne ha puntato i due e ha deciso di provare a portargli via il portafoglio, speranzoso di trovarci dentro tanti soldi, magari la pensione appena ritirata. Un gesto al quale non ha pensato due volte prima di metterlo in atto, convinto che sarebbe stata una facile operazione, data l'età avanzata di entrambi. Il ragazzo si è avvicinato e, improvvisamente, si è scagliato contro la donna, con lo scopo di sottrargli la borsa che teneva al braccio.

Nonno coraggio difende la moglie da un rapinatore

Il nonno coraggioso alla vista del rapinatore non si è preoccupato della sua età ma ha difesola moglie e tra i due è iniziata una colluttazione. A rimanere stupito dalla reazione dell'uomo il ragazzo, che non si aspettava il suo avversario avesse le forze e il temperamento per opporsi all'aggressione. Ha impedito che si avvicinasse a lei, scongiurando che potesse portarle via la borsa all'interno della quale teneva portafoglio, soldi, chiavi di casa e i suoi effetti personali. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato Tor Carbone che lo hanno arrestato e accompagnato negli uffici di polizia.