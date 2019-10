in foto: Foto di repertorio

Ha tentato di uccidere la compagna soffocandola con un cuscino. Al culmine di una lite cominciata per motivi banali, ha afferrato la donna per la gola e con l'altra mano le ha spinto un cuscino sulla faccia quasi fino a farla svenire. Le urla di lei hanno fatto preoccupare un vicino di casa, che ha provato a citofonare all'appartamento della coppia e ha così fatto in modo di far desistere l'aggressore, un 37enne, che è immediatamente scappato. Gli agenti lo hanno rintracciato in provincia di Brindisi: lì era fuggito per scappare all'arresto. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. L'uomo, che ha alle spalle altri episodi di violenza nei confronti della compagna, è stato arrestato dalla polizia di Brindisi, provincia di cui era originario. Il fatto è avvenuto all'inizio di ottobre in un appartamento in zona Fleming a Roma.

Sul caso hanno indagato gli agenti del commissariato di Roma Ponte Milvio, che sono intervenuti sul posto subito dopo aver ricevuto la chiamata della donna, e hanno raccolto la denuncia di quest'ultima. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno cominciato le indagini per rintracciare il 37enne. I magistrati della procura hanno chiesto e ottenuto dal gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che hanno eseguito gli agenti della squadra mobile di Brindisi, dato che l'uomo si era rifugiato il Puglia dai parenti. Arrestato, è stato accompagnato al carcere di Brindisi in attesa di giudizio.