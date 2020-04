in foto: Foto di repertorio

Un 45enne romeno senza fissa dimora ha tentato di togliersi la vita conficcandosi nel collo la lametta di un temperino metallico. Fortunatamente gli agenti del commissariato Esquilino sono riusciti a salvarlo. Il fatto è accaduto a Roma in via delle Sette Sale, rione Monti. Stando a quanto riferiscono le forze dell'ordine, una pattuglia di poliziotti del commissariato diretto da Stefania D'Andrea stavano percorrendo le strade del quartiere per il consueto servizio di controllo del territorio, ma all'altezza della Caritas gli agenti visto un volontario che cercava di attirare la loro attenzione. L'uomo indicava una persona che si era conficcata la lama di un temperino in gola e stava perdendo molto sangue. Il 45enne era pallido, quasi sul punto di svenire, e ripeteva di volere togliersi la vita.

Gli agenti del commissariato Esquilino hanno salvato il 45enne

Gli agenti hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118, ma vista l'emergenza hanno deciso di intervenire. Hanno soccorso il 45enne e hanno estratto dal collo il temperino, tamponando poi la ferita e aspettando l'arrivo dei sanitari dell'ambulanza. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso più vicino. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l'uomo a tentare di suicidarsi. L'episodio, come detto, è avvenuto nei pressi della Caritas, dove probabilmente il 45enne aveva appena consumato un pasto caldo. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso.